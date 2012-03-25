Азаров пообещал, что выборы в Раду пройдут так же честно, как в Обухове

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Премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал, что власть обеспечит демократический и прозрачный парламентский избирательный процесс так же, как организовала его на выборах городского головы Обухова.

Об этом он заявил на торжественном заседании Обуховского городского совета на Киевщине по случаю вступления в должность новоизбранного городского головы.

«Обществу навязывается миф, что на будущих выборах в Верховную Раду могут быть фальсификации. Чтобы опровергнуть это, мы организовали избирательный процесс прозрачно, демократически, чтобы ни у кого из иностранных и украинских наблюдателей не было даже тени сомнения в результатах выборов. Ни одной жалобы не было подано на нарушение в процессе проведения выборов городского головы г.Обухов», – цитирует главу правительства официальный сайт Кабмина.

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Азаров отметил, что на выборах в Верховную Раду власть будет придерживаться таких же правил (как на выборах в Обухове. – Ред.), поскольку чуть ли не больше всего заинтересована в проведении демократического волеизъявления.

Премьер-министр подчеркнул, что на выборах Обуховского городского головы присутствовали 29 иностранных наблюдателей и наблюдатели от всех политических сил, народные депутаты и представители общественности, которые засвидетельствовали отсутствие нарушений во время избирательного процесса.

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Как ранее писал Главред, стало известно, что перед голосованием по выборам мэра Обухова 14 кандидатов, представлявших в основном провластные политические силы, снялись с выборов. Однако их представители остались членами избирательной комиссии. Они продолжали считать голоса, подписывать протоколы и даже голосовать за то, чтобы удалять из помещений, где подсчитывали голоса, «неугодных».

В то же время, кандидат в мэры от партии УДАР Анатолий Шафаренко так и не смог делегировать своих представителей в горизбирком и в состав участковых комиссий. Анатолий Шафаренко заявлял прессе, что из горизбиркома регулярно поступали сигналы, что его, если будет развивать чрезмерную активность, снимут с выборов.

Защищать своего выдвиженца приезжал лидер партии Виталий Кличко. Но ни приезд авторитетного политика, ни присутствие иностранных наблюдателей не могли повлиять на выборы. Кроме УДАРа, во время формирования комиссий были проигнорированы предложения и ряда других оппозиционных партий, в частности «Нашей Украины».

Напомним, на выборах в Обухове победил представитель Партии регионов Александр Левченко, набравший 39,5% голосов. Второе место занял Анатолий Шафаренко (21,9%), третьей оказалась выдвиженец «Батьківщини» Анна Старикова (17,8%).

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