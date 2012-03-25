Кличко рассказал, когда и зачем уйдет из бокса

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Лидер партии УДАР, боксер Виталий Кличко пообещал, что скоро уйдет из спорта.

Об этом он заявил во время встречи с победителями всеукраинского молодежного конкурса «Оздорови общество» в помещении посольства Германии, сообщает Gazeta.ua.

Политик утвердительно ответил на вопрос о завершении спортивной карьеры: «Буду заканчивать. Но когда буду собираться это делать – обязательно об этом скажу».

«Это будет очень скоро. Когда конкретно? До этого я дам специальную пресс-конференцию, где скажу: «Знаете, хотел бы всех поблагодарить, но все – заканчиваю спортивную карьеру и переключаюсь только на политику», – сказал Кличко.

Напоследок он пообещал еще минимум один раз выйти на ринг.

Как ранее писал Главред, недавно Александр Турчинов заявил, что оппозиция готова поддержать Виталия Кличко как единого кандидата на пост мэра Киева при условии вхождения партии УДАР в Комитет сопротивления диктатуре.

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