В Москве около 30 человек задержали за гуляние на Васильевском спуске

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Московская полиция задержала около 30 человек за попытку проведения несанкционированной акции на Васильевском спуске. А через час в ГУМе задержали активистов «Партии любви», которые забрались на фонтан голыми.

«За попытку проведения несанкционированной акции на Васильевском спуске в воскресенье днем были задержаны около 30 человек», - сказали в пресс-службе МВД РФ.

По ее информации, все задержанные доставлены в отделы полиции для принятия решения о привлечении к административной ответственности в соответствии законодательством, сообщает «Интерфакс».

По словам официального представителя «Солидарности» Ольги Шориной, в районе Красной площади было задержано 33 их представителя за то, что гуляли там с прикрепленными к одежде белыми ленточками.

«Было задержано 33 человека, значительное число которых представляют движение «Солидарность». Причина задержания непонятна - они там просто гуляли, можно сказать, уже традиционно», - сообщила она.

Кроме того, она отметила, что из задержанных 16 человек доставлены в ОВД «Китай-город». «Куда направили остальных, пока нам неизвестно», - подчеркнула она.

Фото: newsru.com

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