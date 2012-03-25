В Интерполе подтвердили, что Арсена Авакова таки ищут

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Арсен Аваков, бывший глава Харьковской облгосадминистрации, действительно находится в международном розыске по инициативе МВД Украины в Харьковской области.

Об этом рассказал руководитель Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола генерал-майор милиции Василий Неволя, пишет УНН.

По словам правоохранителя, на сайте Генерального секретариата Интерпола содержится оговорка, согласно которой количество лиц, данные на которых на нем опубликованы для публичного доступа, не соответствует реальному количеству людей, разыскиваемых сотрудниками Интерпола», - подчеркнул он.

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Как сообщалось ранее, глава представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра сообщал о том, что Авакова нет среди тех, кого ищет Интерпол, тем самым опровергнув информацию, распространенную прокуратурой Харьковской области.

Отвечая на запросы лидеров парламентских фракций Европарламента, Тейшейра заверил евродепутатов, что делегация ЕС осуществляет постоянный мониторинг по делам о политических преследованиях лидеров украинской оппозиции и Арсена Авакова, в частности.

Кроме того, глава представительства Европейской комиссии в Украине подчеркивал, что по состоянию на 19 марта текущего года руководителя Харьковской областной организации «Батьківщина» и экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова нет в списке лиц, разыскиваемых Интерполом.

фото: most-kharkov.info

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