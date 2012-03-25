Сотни латышей почтили память депортированных в Сибирь

В Риге несколько сот человек 25 марта почтили память жертв коммунистического геноцида у памятника Свободы.

Как передают СМИ, к памятнику Свободы пришли в основном пожилые люди, державшие в руках цветы. Были видны флаги всех трех стран Балтии.

Несколько сотен человек провели шествие от Музея оккупации к памятнику Свободы, пишет Интерфакс-Украина.

Состоялась смена почетного караула, и после исполнения государственного гимна с короткими речами выступили президент Латвии Андрис Берзиньш и председатель Латвийского объединения политрепрессированных Гунар Реснайс .

«Мы подтверждаем верность людям, которые строили это государство и этот памятник - святое место Латвии. Референдум о предоставлении русскому языку статуса второго государственного был предложением ликвидации независимого латвийского государства. Это произошло в стране, которая никогда прежде не знала этнической вражды», - сказал Реснайс.

«Посеяны семена розни, и я надеюсь, что они не вырастут. Референдум (о статусе русского языка – ред.) был разжиганием вражды. Нам стыдно за это. Я позволю себе от имени репрессированных выразить упреки и пристыдить политиков. Эту малую страну, Латвию, необходимо защищать!», - сказал он.

Президент Берзиньш поблагодарил Реснайса за высказанное мнение, выразив уверенность, что собравшиеся с ним полностью согласны.

«Нам необходимо помнить прошлое! Нужно делать все, чтобы такое никогда больше в Латвии не повторилось. Нам нужно строить будущее, работая вместе, но помня уроки прошлого», - сказал он, добавив, что всем жителям следует совместно строить сильное государство, которое будут признавать и уважать в мире.

Президент также подчеркнул, что 25 марта 1949 года стало одни из самых черных дней в странах Балтии, поскольку «90 тысяч человек без суда были названы преступниками, у них было отнято имущество, и их выслали из своей страны».

Президент заявил, что Латвию депортации затронули сильнее всего - из нее были высланы более 42 тысяч человек.

«Треть из них были дети, и сейчас они рядом с нами. У них седые головы, они хранят тяжелые воспоминания, но не выражают ненависти и желания отомстить. Они понимают настоящую ценность человечности. Они могут помочь Латвии выбрать правильное направление», - сказал Берзиньш.

СПРАВКА. В период с 25 по 29 марта 1949 года из Латвии в отдаленные районы СССР было выслано около 43 тысяч человек.

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