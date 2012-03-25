В Южной Осетии состоялись президентские выборы

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В Южной Осетии прошло голосование на выборах президента.

Выборы признаны состоявшимися, в голосовании приняли участие более 60% граждан, внесенных в списки для голосования. Более точные данные по явке ЦИК представит позже.

По словам члена Центризбиркома Марины Цховребовой, участки закрылись. «Результаты подсчета голосов будут проходить под наблюдением представителей штабов всех кандидатов в президенты на избирательных участках, потом обобщаться в пяти территориальных избирательных комиссиях. Итоги волеизъявления граждан, проживающих за рубежом, будут аккумулироваться в теркомиссии ближайшего к границе с РФ Дзауского района. После этого все данные территориальных комиссий будут передаваться в ЦИК Южной Осетии, - сказала она, пишет РИА Новости.

В голосовании смогли принять участие более 30 тысяч граждан Южной Осетии.

Сегодня, 25 марта, прошли повторные выборы президента Южной Осетии.

В выборах приняли участие 4 кандидата - экс-председатель Комитета госбезопасности Леонид Тибилов, уполномоченный по правам человека при президенте республики Давид Санакоев, чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в РФ Дмитрий Медоев и лидер коммунистической партии Станислав Кочиев.

Предварительные итоги обнародуются на следующий день после выборов, хотя первые данные ЦИК, как ожидается, начнет оглашать в 23.00 мск воскресенья. Затем Центризбирком должен установить результаты голосования и составить соответствующий протокол в пятидневный срок, после чего официально обнародовать их.

Для победы кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос.

В случае, если новый глава государства не будет избран в первом туре, состоится повторное голосование, которое пройдет не позднее чем через 15 дней со дня установления результатов первого тура. При проведении второго тура голосования выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие более 30% избирателей, внесенных в списки. Победитель определяется простым большинством.

Напомним, результаты прошедших 27 ноября 2011 года выборов были признаны Верховным судом Южной Осетии недействительными из-за допущенных нарушений.

Фото: kavkaz-uzel.ru

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