Власть начала против оппозиции операцию «Спутник» - Тягнибок

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Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что власть начала против неподконтрольного ему бизнеса спецоперацию террора, шантажа и запугивания под названием «Спутник».

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«Партия власти решила очень серьезно перейти в наступление на представителей оппозиции. Фактически уже начался мощный террор. Абсолютно все представители бизнеса, которые являются членами или сторонниками ВО «Свобода», подвергаются жестким репрессиям. Все они сейчас объекты проверки налоговой, пожарной, санстанции, СБУ, прокуратуры», - заявил лидер, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба свободовцев, власти запустили специальную операцию террора против бизнеса, который симпатизирует националистам. «Эта операция называется «Спутник». На список взяты абсолютно все коммерческие структуры, благотворительные фонды, даже общественные организации. Если к этим структурам хоть минимально причастны любые представители оппозиции, в частности ВО «Свобода», эти структуры сейчас внепланово проверяют, устраивают провокации, выписывают фантастические штрафы», -передает пресс-служба.

В результате этих действий режима Виктора Януковича предприниматели вынуждены заниматься решением своих проблем и оказываются под угрозой ликвидации бизнеса. Во Львовской области около 400 предприятий попали в список операции «Спутник», которую власть проводит в отношении оппозиции. Против них работают все контрольные и силовые структуры - сказал Тягнибок.

Глава ВО «Свобода» также отметил, что «представители нынешней бандитской власти значительно «усовершенствовали» методы давления на оппозиционеров по сравнению с эпохой Кучмы».

По словам лидера националистов, власть готовится терроризировать всех кандидатов от оппозиции по мажоритарным округам: «Против оппозиционных кандидатов работать через контролируемые СМИ, поносить их, писать заказные материалы. Власть бросит против таких кандидатов весь ресурс государственных органов. Террор будет развернута не только против кандидата, но и его родственников и детей».

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