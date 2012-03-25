Американские ракеты в Европе не смогут противостоять российским - посол

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Американский посол в России Майкл Макфол заявил, что ракеты, которые США планируют разместить в Европе, не смогут противостоять российским.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Наши ракеты, которые планируется разместить в Европе не будут нацелены на Россию и не имеют потенциала противостоять российским ракетам», - написал Макфол.

На саммите Совета Россия - НАТО в Лиссабоне в ноябре 2010 года РФ и Североатлантический альянс договорились о сотрудничестве по созданию европейской системы противоракетной обороны. Россия в свою очередь считает, что разработка концепции и архитектуры ЕвроПРО должна осуществляться на равноправной основе и предусматривать адекватные меры укрепления доверия и транспарентности в области противоракетной обороны, пишет РИА Новости.

Представители администрации США не раз заявляли, что ПРО не направлена против России и ее стратегического потенциала, а сотрудничество в сфере противоракетной обороны пойдет на пользу и США, и НАТО, и России.

Для российской стороны принципиально, чтобы гарантии ненаправленности ЕвроПРО против России были зафиксированы на бумаге - в юридически обязывающей форме Российская сторона неоднократно заявляла, что пока не совсем понимает, какую именно роль в ЕвроПРО отводят ей США.

Фото: svobodanews.ru

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