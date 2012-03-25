Американские ракеты в Европе не смогут противостоять российским - посол

{1-}
Американский посол в России Майкл Макфол заявил, что ракеты, которые США планируют разместить в Европе, не смогут противостоять российским.
Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Наши ракеты, которые планируется разместить в Европе не будут нацелены на Россию и не имеют потенциала противостоять российским ракетам», - написал Макфол.
На саммите Совета Россия - НАТО в Лиссабоне в ноябре 2010 года РФ и Североатлантический альянс договорились о сотрудничестве по созданию европейской системы противоракетной обороны. Россия в свою очередь считает, что разработка концепции и архитектуры ЕвроПРО должна осуществляться на равноправной основе и предусматривать адекватные меры укрепления доверия и транспарентности в области противоракетной обороны, пишет РИА Новости.
Представители администрации США не раз заявляли, что ПРО не направлена против России и ее стратегического потенциала, а сотрудничество в сфере противоракетной обороны пойдет на пользу и США, и НАТО, и России.
Для российской стороны принципиально, чтобы гарантии ненаправленности ЕвроПРО против России были зафиксированы на бумаге - в юридически обязывающей форме Российская сторона неоднократно заявляла, что пока не совсем понимает, какую именно роль в ЕвроПРО отводят ей США.
Фото: svobodanews.ru
Новости по теме:
Турция и США подписали меморандум о ЕвроПРО
Лидеры стран НАТО одобрили создание системы «ЕвроПРО»
Американской системы ПРО в Чехии не будет
Украина с радостью присоединится к ЕвроПРО, но ее пока не приглашают - МИД