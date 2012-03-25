Для туберкулезников создадут условия, как в тюрьме

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В Харькове может появиться туберкулезный диспансер закрытого типа.

Об этом рассказала главный врач городского клинического противотуберкулезного диспансера №1 Неля Сема.

По ее словам, это станет возможно после того, как Президент подпишет изменения к закону о борьбе с туберкулезом, которые 22 марта приняла Верховная Рада. По словам врача, после этого людей, больных туберкулезом, смогут отправлять на лечение по решению суда, пишет Сегодня.

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«Люди, у которых выявили открытую форму туберкулеза, опасны для общества, — сказала Сема.

«Раньше, если человек не хотел добровольно лечиться, мы могли с помощью милиции доставить его в диспансер. Но он уходил оттуда, так как там не было охраны. Теперь, если мы создадим специализированное учреждение закрытого типа, то есть тубдиспансер с жестким контролем посещаемости и охраной, мы сможем изолировать этого человека от общества на время лечения».

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