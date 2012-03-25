Во Франции прошли массовые акции протеста против расизма (ВИДЕО)

25 марта во Франции прошли акции протеста против расизма и антисемитизма и траурные митинги в память о жертвах тулузского террориста Мохаммеда Мера, убившего семь человек в период с 11 по 19 марта. В мероприятиях приняли участие более 6,5 тысячи человек.

На парижской площади Бастилии собрались около пяти тысяч человек. Организаторами митинга во французской столице стали антирасистские и правозащитные организации, в том числе, «СОС расизм», Международной лиги против расизма и антисемитизма, Союза еврейских студентов Франции и Французской ассоциации жертв терроризма.

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Развернув огромный плакат «Единая республика против антисемитизма, расизма и терроризма», они прошли в молчании порядка 2,5 километра до площади Нации. К участникам демонстрации присоединились англо-французская актриса Джейн Биркин и французский теннисист Янник Ноа, передает ИТАР-ТАСС.

В Лионе на площади перед мэрией собрались около двухсот человек. На здании резиденции градоначальника повесили два больших плаката, на одном из которых был написан призыв к борьбе против расизма, антисемитизма, фундаментализма и проявления ненависти по отношению к иностранцам, на другом — имена убитых.

«Наша страна столкнулась с одной из скверных трагедий своей недавней истории, которая затронула всех нас», — сказал мэр города Жерар Колом.

«Эта трагедия вызывает у нас одновременно чувство угнетенности и недоумения: как такое общество, как наше, могло породить такого хладнокровного монстра».

В Тулузе рядом со школой «Озар Хатора», в которой учились погибшие, собрались представители еврейского сообщества, чтобы почтить память убитых детей и учителя. В городе также прошла манифестация с участием около тысячи человек. Порядка трехсот человек пришли в синагогу Страсбурга, где были зажжены семь свечей — по числу жертв экстремиста,

Напомним, Мохаммед Мера, 24-летний француз алжирского происхождения, застрелил семерых человек. Незадолго до смерти террорист сообщил, что связан с «Аль-Каидой». Впоследствии стало известно, что он снимал на видеокамеру все свои убийства и собирался выложить записи в Интернет.

В 22 марта после 32-часовой осады спецназовцы провели штурм квартиры, в которой находился Мохаммед Мера, в результате чего злоумышленник был убит.

В настоящее время под следствием находится его брат, Абделькадер, который, предположительно, являлся пособником Мохаммеда. Сам родственник тулузского стрелка отрицает этот факт, подчеркивая в то же время, что очень гордится своим братом.

Видео: vesti.ru

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