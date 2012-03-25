На выборах в Южной Осетии лидирует экс-председатель КГБ

{1-} По предварительным данным, экс-председатель комитета госбезопасности Леонид Тибилов лидирует на выборах президента Южной Осетии; прогнозов по поводу второго тура пока нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком.

«Предварительные данные, поступающие в ЦИК республики, позволяют говорить о том, что лидером президентской гонки является Леонид Тибилов. Кто из кандидатов - Санакоев или Медоев - занимает второе место, говорить преждевременно, нет поводов прогнозировать также неизбежность второго тура», – сказал собеседник агентства.

В свою очередь, пресс-секретарь штаба кандидата Тибилова Гана Яновская сообщила, что «в штабе идет альтернативный подсчет голосов».

«Но мы никакие цифры не комментируем. Всем стоит набраться терпения», – сказала она.

На пост президента претендует четверо кандидатов: экс-председатель Комитета госбезопасности Леонид Тибилов, уполномоченный по правам человека при президенте республики Давид Санакоев, посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев и лидер коммунистической партии Станислав Кочиев.

Леонид Тибилов с внуком. Фото РИА Новости

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