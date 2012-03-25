ЦИК Южной Осетии обещает второй тур президентских выборов

По предварительным данным, во второй тур президентских выборов в Южной Осетии выходят бывший председатель КГБ республики Леонид Тибилов и омбудсмен при главе государства Давид Санакоев, сообщает «Газета.Ru».

Согласно официальным данным, которые озвучила глава ЦИК Белла Плиева обработано 40 % бюллетеней.

Согласно предварительным данным на пост президента претендуют четверо кандидатов: экс-председатель Комитета госбезопасности Леонид Тибилов набирает 41,94 %, уполномоченный по правам человека при президенте республики Давид Санакоев 25,36%, посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев 23,8% и лидер коммунистической партии Станислав Кочиев 5,62%. Против всех проголосовали 0,98% избирателей.

Второй тур скорее всего будет назначен на 8 апреля.

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