Янукович отравился в Южную Корею

{1-} Президент Виктор Янукович отправился в Сеул (Южная Корея) для участия в саммите по вопросам ядерной безопасности.

Во время саммита Янукович проинформирует мировое сообщество о полном выполнении Украиной обязательств по избавлению до 2012 года от запасов высокообогащенного урана, которые наше государство взяло на себя во время Вашингтонского саммита по ядерной безопасности в апреле 2010 года, сообщила в понедельник, 26 марта, пресс-служба главы государства

В Сеульском саммите примут участие главы государств и правительств, высокопоставленные чиновники из 53 стран мира, представители ООН, Европейского Союза, МАГАТЭ и Интерпола.

В рамках визита также запланирован ряд двусторонних встреч президента Украины, в том числе - с руководством Республики Корея, с Генеральным секретарем ООН, главами делегаций других стран и международных организаций, включая США и ЕС.

Как сообщает пресс-служба, первый саммит по ядерной безопасности состоялся в апреле 2010 года в Вашингтоне с участием лидеров 47 стран и ведущих международных организаций. По его результатам было принято коммюнике, в котором лидеры стран-участниц поддержали инициативу президента США по совместной выработки ряда конкретных шагов по обеспечению безопасности уязвимых ядерных материалов до 2014 года, а также договорились укреплять сотрудничество в сфере нераспространения. В коммюнике отмечалось, что режим ядерной безопасности не должен нарушать права государств на использование атомной энергии в мирных целях.

Главной целью второго саммита в Сеуле станет обсуждение путей уменьшения угрозы ядерного терроризма в контексте реализации положений Коммюнике и Плана действий Вашингтонского саммита. Основная задача Сеульского форума - добиться максимального уменьшения угрозы ядерного терроризма путем обеспечения надежного контроля над чувствительными материалами, которые могут быть использованы для производства ядерных взрывных устройств без переработки и дополнительного обогащения.

Страны-участницы смогут представить национальные доклады по реализации мероприятий, предусмотренных рабочим планом Вашингтонского саммита. Национальный доклад Украины подготовлен в соответствии с указом Президента от 15 ноября 2010 года «О национальном плане по реализации рабочего плана Вашингтонского саммита по ядерной безопасности на 2010-2012 годы».

По результатам работы Сеульского саммита планируется принять коммюнике, в котором будут зафиксированы политические намерения государств-участников прилагать усилия с целью преодоления угрозы ядерного терроризма и усиления физической защиты собственных ядерных материалов.

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