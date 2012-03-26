Ватикан раскрыл секреты российского царя и патриарха

В капитолийских музеях Рима открылась уникальная выставка Lux in arcana - в переводе с латыни «свет в тайне», - посвященная 400-летию архивов Ватикана. Среди них письма царя Алексея Михайловича и патриарха Никона папам римским.

12 веков мировой истории и сто экспонатов: папирусные свитки, послания на бересте и шелке, миниатюрные клочки рукописей, тома весом в 67 кг... И грозди печатей из воска, свинца и золота, которые служили гарантом подлинности и строжайшей конфиденциальности этих документов, пишет «Комсомольская правда в Украине».

Среди рукописей - письмо Микеланджело с жалобой о «долгострое» при возведении собора Святого Петра в Риме, прошение архитектора Джованни Бернини, основателя стиля барокко, папскому двору о выплате 150 скудо своему поставщику за два блока мрамора. Здесь же - расшифровка тайнописи, которой пользовался папа Александр VI, и письмо от его дочери Лукреции с предостережениями об очередном заговоре.

В другом зале - речь об инквизиции. В центре лежит свиток 60-метровой длины с актами процесса против тамплиеров, в свете пламени - подлинная папская булла об отлучении от церкви Мартина Лютера, тексты обвинений против Джордано Бруно и многих других еретиков.

Чуть дальше: пугающее обилием сургучных печатей (их тут не семь, а целых 83!) письмо английских лордов папе Римскому. В нем - просьба разрешить расторжение брака их королю-многоженцу Генриху VIII и вежливый намек, что в противном случае последуют «крайние меры». Раскол, стало быть, и создание англиканской церкви, оппозиционной Ватикану.

История России тоже «высвечена» в весьма драматические моменты. На тисненной золотыми узорами бумаге - письмо царя Алексея Михайловича папе Клименту X. В нем рассказ о том, что турки взяли Каменец-Подольский и угрожают не только Киеву, но и всей Европе. Далее - просьба использовать «авторитет духовный» и создать «святую лигу» европейских государей против турецкого султана.

В нескольких шагах (и веках) - полное драматизма послание на латыни, написанное в июле 1921 года патриархом Тихоном папе Римскому. Настоятель Русской церкви просит о помощи для своего народа, истерзанного Гражданской войной, голодом и эпидемиями: «У нас нет ни хлеба, ни медикаментов. Наша Родина не справится своими силами...» Этим письмом был на короткое время преодолен занавес взаимного недоверия между церквями-сестрами. Ватикан откликнулся, организовав сбор пожертвований для России. Но затем вновь последовал разрыв в отношениях.

фото: ARCHIVO SEGRETO VATICANO

Новости по теме:

В Ватикане разразился коррупционный скандал

Ватикан рассекретит 100 самых интересных архивных документов (ВИДЕО, ФОТО)

Впервые на всеобщее обозрение выставлен тайный архив Ватикана (ВИДЕО, ФОТО)

На Папу Римского готовится покушение – западные СМИ