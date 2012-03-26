Луценко травит 50 анекдотов в день, а его уже ждут на зоне

26 марта 2012, 07:49

{1-}Во вторник, 27 март, исполнится месяц, как экс-министра внутренних дел Юрия Луценко приговорили к 4 годам тюрьмы. За это время адвокаты подали апелляцию на вердикт судьи Сергея Вовка и предполагают, что она будет рассмотрена уже в апреле. При отрицательном решении суда экс-министр отправится в Менскую зону в Черниговской области.

Как сказал защитник Луценко Игорь Фомин, он рассчитывает, что экс-министр будет выпущен на свободу в зале суда. За месяц, говорит адвокат, его клиент очень изменился, стал больше философствовать. «Мы с ним часто беседуем об устройстве судебной системы Украины», — говорит Фомин. Также на 17 апреля назначено заседание по «делу Луценко» в Европейском суде, сообщает «Сегодня».

Как Луценко вынесли приговор (ФОТОРЕПОРТАЖ)

 «Если апелляционный суд распорядится оставить Луценко за решеткой, то спустя максимум 10 дней после рассмотрения жалобы он будет этапирован в колонию, — рассказали в Киевском управлении Госпенитенциарной службы. — Возможно, на две-три недели он будет помещен на участок карантина. Здесь администрация колонии разъясняет правила поведения, ознакомит с режимом. Также на этом участке с заключенным начинают работать психологи. Это делается для того, чтобы понять его характер и решить, в какое жилое помещение его лучше поселить».

В «красной» колонии говорят, что пока отмашку о прибытии экс-министра не получали. «Специальная комиссия по распределению соберется лишь после того, как будет решение суда. По прибытию на карантин его поместят в общежитие для ознакомления с колонией, затем поставят вопрос о работе (в колонии есть мебельный цех и станция техобслуживания авто. — Ред.). Каких-либо особых посвящений в этой колонии нет», — сказал защитник прав заключенных Дмитрий Гройсман.

Киевские тюремщики добавляют, что сам Юрий Луценко никакого беспокойства им не доставлял. «Если не считать былых митингов, то лично он нас не напрягает. Если бы все арестанты у нас были такие — то проблем не было. Он шутит с персоналом, на каждый случай или вопрос у него заготовлено 50 анекдотов. Продолжает много читать, говорят, что прочел больше 140 книг (от «Истории костюма» до священной книги буддизма «Дхаммападу»). Это много, но есть люди, которые читают и побольше», — сказали в тюремной службе.

Ранее «Главред» сообщал, что у бывшего замминистра внутренних дел, нардепа от «Народной самообороны»  Геннадия Москаля «есть чуйка», что после решения Европейского суда по правам человека Луценко и экс-премьер Юлия Тимошенко станут нардепами.

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