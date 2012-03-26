Известного аккордеониста обвинили в педофилии - СМИ

{1-} Сотрудники Шевченковского РУВД Киева задержали известного аккордеониста, лауреата множества международных премий 46-летнего Игоря Завадского. Причина - подозрение в педофилии.

С ним якобы взяли и еще одного мужчину. Об этом со ссылкой на собственные источники в милиции сообщает «Сегодня».

«Да, задержан человек с фамилией Завадский, больше ничего сказать не могу», — сообщил начальник главного следственного управления МВД Василий Фаринник.

В Шевченковском РУВД и дежурный также подтвердил, что в выходные был задержан Игорь Борисович Завадский, 1966 года рождения, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ни один из телефонов, указанных на личном сайте Игоря Завадского, вчера не отвечал.

А в субботу, 24 марта, в Киеве должен был состояться концерт аккордеониста. Но в Доме актера, где планировалось мероприятие, нам сказали, что выступление Завадского было отменено.

«Нам позвонили и сказали, что концерта не будет из-за его болезни», — ответили в администрации Дома актера. Кстати, билеты на концерт стоили от 50 до 120 грн.

Коллеги Завадского ничего сказать пока не могут. «Мне о нем ничего не известно. Он и так несчастный человек, за что его еще задерживать», — сказал известный аккордеонист Ян Табачник.

Ранее «Главред» сообща, что в США разгорелся скандал, когда украинского тренера Ивана Правила обвинили в педофилии. Он был взят под стражу и в тюремной камере покончил жизнь самоубийством.

фото: lb.ua

Новости по теме:

В Германии открылась клиника для лечения педофилов

Израиль выдал России педофила, который пять лет насиловал девочку

В Днепропетровске задержали педофила

Украинский тренер, подозреваемый в педофилии, найден мертвым в камере