Внутренние войска Украины готовятся стать жандармерией

{1-} В понедельника, 26 марта, Внутренние войска Украины празднуют 20-летие создания. главнокомандующий этого подразделения МВД Сергей Яловой рассказал, что ВВ созданы для охраны порядка, а не ведения войны, при этом в будущем они могут получить название «жандармерия».

«Нашим бойцам придется вступать в поединки с преступниками. Кроме того, нам доверено сопровождение особо важных грузов, охрана дипломатических миссий, конвой арестованных», - рассказал о функциях Внутренних войск Яловой «Комсомольской правде в Украине».

Яловой подтвердил, что вскоре подразделение может быть переименовано.

«Да, сейчас как раз подбираем варианты. Например, «силы правопорядка», «внутренние силы» и даже «жандармерия». Сейчас в рамках программы по обмену опытом мы тесно сотрудничаем с французскими жандармами. Они часто спрашивают, не хотим ли тоже жандармами стать. В переводе это слово означает «люди оружия» или «вооружена свита», - объяснил глава ВВ.

Бойцы "Барса" и под БТР лягут, и врага на ходу остановят.

Окончательный вариант нового названия пока еще не определен, подчеркнул он. И добавил, что рассматривается возможность решения этого вопроса при помощи проведения конкурса на лучшее название.

Ранее «Главред» сообщал, что Евросоюз выделил 1,55 млн. евро Внутренним войскам МВД - для повышения эффективности правоохранительных органов Украины в обеспечении прав и свобод граждан.

фото: kp.ua

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