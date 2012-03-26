Медведев и Обама никак не договорятся о системе ПРО

{1-} Президент России Дмитрий Медведев считает, что время для переговоров с США по ПРО не упущено, хотя пока стороны остаются на своих позициях. Он рассчитывает, что накопленный за последние годы опыт в отношениях двух стран будет этому способствовать.

«Мы говорили о том, что время не упущено, сотрудничество и обсуждение всех аспектов, связанных с реализацией идеи европейской ПРО может быть более активным», - сказал Медведев журналистам после переговоров с президентом США Бараком Обамой, сообщает ИТАР-ТАСС.

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«Договорились о том, что в настоящий момент время для работы специальных технических экспертов», - сообщил Медведев.

«В любом случае, конечно, мы остаемся на своих позициях: Россия - на своей позиции, США - на своей, но диалог на эту тему не только возможен, но и необходим», - убежден он.

«И если говорить предельно прямо, у нас еще есть время, чтобы договориться и прийти к сбалансированному решению, имея в виду хороший опыт, который мы с Бараком накопили при подготовке Договора об СНВ и который, я надеюсь, будет использован и для нахождения решения этой весьма непростой проблемы», - подчеркнул Медведев.

Ранее «Главред» сообщал, что Медведев пригрозил США жестким ответом на систему ПРО и заявил: Россия реализует все озвученные меры противодействия американо-европейской ПРО, если ей не будет предложена совместная схема работы или не произойдет отказ от озвученных американцами планов.

фото: kremlin.ru

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