Мельниченко обвинил главу СБУ во лжи

26 марта 2012, 09:10

{1-} Экс-майор Госохраны Николай Мельниченко прокомментировал заявление главы СБУ Игоря Калинина о приостановке следственных действий в связи с тем, что спецслужба не может определить его местонахождение, назвав последнего лгуном.

«Калинин попросту врет, потому что СБУ выгодно затягивать это дело, держа меня в напряжении. По сути, дело против меня должно было быть закрыто еще в августе прошлого года: согласно закону, если дело возобновляется, то на досудебные мероприятия СБУ и прокуратуре отводятся два месяца», - рассказал Мельниченко в интервью «Коммерсантъ Украина».

«В дальнейшем этот срок можно продлевать через суд. Но ни следственных действий не было, ни срок расследования никто не продлевал. Когда я был в Украине (летом 2011 года. — Ред.), я требовал от Генпрокуратуры и СБУ, чтобы они проводили следствие, но они ничего не делали. Вместо этого я получил угрозы в свой адрес и уехал, чтобы спасти свою жизнь, чтобы не было прецедента Кравченко (экс-министр МВД Юрий Кравченко, найденный мертвым в марте 2005 года.— Ред.). Меня надо допросить, а это можно сделать и по телефону или скайпу, но этим никто не занимается!», - подчеркнул экс-майор.

«Ранее я специально предлагал СБУ приехать в Израиль, чтобы провести эти следственные действия. После интервью Калинина я позвонил в приемную СБУ и сказал, что я не в Израиле, а в США, пусть звонят и допрашивают, оставил свой номер мобильного телефона. Не понимаю, почему Калинин говорит, что я в Израиле», - удивился Мельниченко.

Кроме того, экс-майор рассказал, что за последние полгода он дважды бывал в Украине по украинскому паспорту по просьбе высокопоставленных представителей спецслужб.

«Мы общались, но не нашли общего языка. Кроме того, за указанный период я был в Германии, Франции, Чехии, Польше, Египте, Австрии. Сейчас я нахожусь в США, живу за свой счет. Раньше СБУ оплачивала мне перелеты и проживание в гостинице, сейчас уже нет. Я ни в каком розыске не числюсь — это все ложь! Подайте запрос Пшонке (Виктор Пшонка, генеральный прокурор. —Ред.), пусть он ответит: приезжал я или нет, с кем встречался из числа сотрудников СБУ, ГПУ, пусть он ответит», - потребовал Мельниченко.

Ранее «Главред» сообщал: Калинин заявил о том, что в связи с неустановленным местом нахождения обвиняемого в данное время досудебное следствие в деле приостановлено, как это и предусмотрено УПК. После задержания и выдачи Мельниченко правоохранительными органами иностранных государств, где он может скрываться, следствие будет возобновлено.

фото: podrobnosti.ua

Новости по теме:

СБУ приостановила следствие по Мельниченко, не знают, как его найти

Мельниченко посоветовал «коллеге» Забзалюку надежно спрятать записи

Мельниченко в Израиле прячется от «эскадронов смерти» из Украины

Мельниченко рассказал, зачем он приехал в Израиль

Адвокат рассказал, когда станут известны доказательства убийства Кравченко

Израиль отказался выдать Мельниченко Украине

Из-за приказа Кучмы погибли Гонгадзе и Кравченко - адвокаты Мельниченко

 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять