Мельниченко обвинил главу СБУ во лжи

{1-} Экс-майор Госохраны Николай Мельниченко прокомментировал заявление главы СБУ Игоря Калинина о приостановке следственных действий в связи с тем, что спецслужба не может определить его местонахождение, назвав последнего лгуном.

«Калинин попросту врет, потому что СБУ выгодно затягивать это дело, держа меня в напряжении. По сути, дело против меня должно было быть закрыто еще в августе прошлого года: согласно закону, если дело возобновляется, то на досудебные мероприятия СБУ и прокуратуре отводятся два месяца», - рассказал Мельниченко в интервью «Коммерсантъ Украина».

«В дальнейшем этот срок можно продлевать через суд. Но ни следственных действий не было, ни срок расследования никто не продлевал. Когда я был в Украине (летом 2011 года. — Ред.), я требовал от Генпрокуратуры и СБУ, чтобы они проводили следствие, но они ничего не делали. Вместо этого я получил угрозы в свой адрес и уехал, чтобы спасти свою жизнь, чтобы не было прецедента Кравченко (экс-министр МВД Юрий Кравченко, найденный мертвым в марте 2005 года.— Ред.). Меня надо допросить, а это можно сделать и по телефону или скайпу, но этим никто не занимается!», - подчеркнул экс-майор.

«Ранее я специально предлагал СБУ приехать в Израиль, чтобы провести эти следственные действия. После интервью Калинина я позвонил в приемную СБУ и сказал, что я не в Израиле, а в США, пусть звонят и допрашивают, оставил свой номер мобильного телефона. Не понимаю, почему Калинин говорит, что я в Израиле», - удивился Мельниченко.

Кроме того, экс-майор рассказал, что за последние полгода он дважды бывал в Украине по украинскому паспорту по просьбе высокопоставленных представителей спецслужб.

«Мы общались, но не нашли общего языка. Кроме того, за указанный период я был в Германии, Франции, Чехии, Польше, Египте, Австрии. Сейчас я нахожусь в США, живу за свой счет. Раньше СБУ оплачивала мне перелеты и проживание в гостинице, сейчас уже нет. Я ни в каком розыске не числюсь — это все ложь! Подайте запрос Пшонке (Виктор Пшонка, генеральный прокурор. —Ред.), пусть он ответит: приезжал я или нет, с кем встречался из числа сотрудников СБУ, ГПУ, пусть он ответит», - потребовал Мельниченко.

Ранее «Главред» сообщал: Калинин заявил о том, что в связи с неустановленным местом нахождения обвиняемого в данное время досудебное следствие в деле приостановлено, как это и предусмотрено УПК. После задержания и выдачи Мельниченко правоохранительными органами иностранных государств, где он может скрываться, следствие будет возобновлено.

фото: podrobnosti.ua

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