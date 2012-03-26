Южная Корея пригрозила сбивать ракеты КНДР

Южная Корея заявила о готовности уничтожить северокорейскую ракету, пуск которой намечен на апрель 2012 года, если она отклонится от заданной траектории, сообщил представитель минобороны КНДР Юн Вон-сик.

«Мы изучаем меры, такие, как отслеживание и уничтожение (частей) северокорейской ракеты на случай, если они отклонятся от заданной траектории», - передает слова Юн Вон-сика РИА Новости.

Он отметил, что Сеул не может не реагировать на запуск ракеты КНДР, который является безрассудным и провокационным событием, ставящим под угрозу стабильность на Корейском полуострове.

Ранее президент Южной Кореи призвал власти КНДР отказаться от запуска ракеты-носителя со спутником. Согласно заявлению Ли Мен Бака, действия Пхеньяна являются «провокацией, в результате которой КНДР столкнется с жесткими ответными действиями». Заявление Ли Мен Бака прозвучало после встречи в Сеуле с президентом США.

Напомним, что северокорейские СМИ 16 марта сообщили, что в середине апреля в КНДР планируется запуск спутника и ракеты, созданных на основе северокорейских технологий. Нынешний запуск спутника «Кванмёнсон-3» КНДР намерена приурочить к 100-летию со дня рождения основателя государства и «отца нации» Ким Ир Сена, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Представитель МИД КНДР 23 марта подтвердил намерение властей осуществить запуск.

Ранее «Главред» сообщал о готовности Японии сбить северокорейскую ракету-носитель «Ынха-3» («Млечный путь»), которая выведет на орбиту спутник связи «Кванменсон-3» («Яркая звезда»).

фото: beijingshots.com

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