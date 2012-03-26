Россия начинает проверять сыр в Украине

{1-} Группа сотрудников Роспотребнадзора отправляется в понедельник в Украину для проверки украинских предприятий, которые намерены поставлять сыр на российский рынок.

Из Москвы в Киев вылетают трое специалистов ведомства, первый этап инспекции продлится до пятницы, сообщил руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Ранее он заявил, что готов лично выехать на Украину для инспекции сыроделов, передаёт Интерфакс – Украина.

"В понедельник я не лечу. Возможно, я туда подъеду после окончания проверки", - сказал Онищенко.

"Трое наших сотрудников едут на Украину, ориентировочно, на пять дней на завод, который первым предоставил документы. Дня три понадобится, чтобы там все отработать, а там посмотрим", - заявил глава Роспотребнадзора, говоря о перспективах инспекции других украинских предприятий, производящих сыр.

"На уровне предприятий есть полное понимание, готовность к сотрудничеству и предоставлению всего, что будет затребовано. Но со стороны (украинского) руководства появляются комментарии, которые явно не будут способствовать налаживанию сотрудничества", - отметил глава Роспотребнадзора.

Ранее Главред писал, что 18 марта Онищенко сказал, что Роспотребнадзор был готов начать инспекцию украинских сыроделов 19 марта, но ее параметры не были согласованы, причем, по вине Украины.

В свою очередь, глава Госветфитослужбы Украины Иван Бисюк назвал враньем заявление главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о срыве Украиной инспекции сырзаводов.

«Все то, что сказано сегодня - это вранье, по-другому я даже не могу сказать» - заявил Бисюк.

«Мы еще во вторник направили письмо российской стороне, подписанное нашим министром, о том, что Минагропрод будет всячески содействовать проведению инспекции. С целью надлежащей проверки украинское ведомство попросило сообщить о составе и времени прибытия группы экспертов», - отметил он.

фото:odinklik.com

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