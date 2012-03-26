В Кишиневе прошел марш за объединение Молдовы с Румынией

Сторонники присоединения Молдавии к Румынии провели в Кишиневе в воскресенье марш, посвященный 94-й годовщине объединения двух стран (27 марта 1918 года).

Около тысячи человек прошли маршем по центральному проспекту имени Штефана чел Маре - от Академии Наук до Театра Оперы и балета. Участники шествия размахивали флагами Румынии и Молдавии, скандировали лозунги: "Великая Румыния!", "Объединение!" "Молдавия - это Румыния!".

Среди его участников были представители Национал-либеральной партии, программной целью которой является объединение двух стран в единое государство. В марше также приняли участие студенты и молодежь, в том числе специально приехавшие из Румынии, передаёт Интерфакс – Украина.

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Маршу унионистов попытались противостоять представители партии "Патриоты Молдавии". Они мешали прохождению участников марша через центральную площадь Великого Национального Собрания. Возникло несколько стычек и небольших потасовок. Однако молдавская полиция оттеснила представителей "Патриотов Молдавии" от площади.

Председатель партии "Патриоты Молдавии" Михаил Гарбуз заявил журналистам, что его партия будет препятствовать любым мероприятиям сторонников ликвидации молдавской государственности.

"Мы - суверенное, независимое государство, и никогда не допустим присоединения Молдавии к Румынии. Сегодня проходит унионистский марш, и наша задача - во всеуслышание выразить резкое несогласие с этим"", - сказал Гарбуз.

В свою очередь, председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко заявила журналистам, что "никто не имеет права мешать гражданам свободно высказывать свое мнение". "Мы никому ничего не навязываем, мы доброжелательно пригласили всех, кто считает себя румынами, на этот марш. Унионисты имеют право на жизнь и высказываться в Молдавии, и их число растет. Этот процесс не остановить", - подчеркнула она.

По завершении марша его участники провели митинг в сквере у Театра оперы и балета, на котором призывали к объединению Молдавии с Румынией. Аналогичные митинги состоялись и в других населенных пунктах Молдавии.

В воскресенье утром в ряде церквей прошли панихиды по депутатам парламента, которые проголосовали за объединение Молдавии с Румынией в 1918 году, а также ушедших из жизни депутатов первого парламента, которые проголосовали в 1991 году за независимость Молдавии от СССР.

Ранее Главред писал, что избрание молдавским парламентом нового президента страны - 63-летнего юриста Николае Тимофти грозит объединением Молдовы с Румынией.

Подготовка к выборам президента сопровождалась в молдавской прессе активным обсуждением поиска национальной идеи.

В ходе своего выступления в парламенте Тимофти заявил: «Самой большой проблемой является укрепление общества. Нам нужна идея, объединяющая все общество. Этой идеей должна стать европейская интеграция».

По оценкам аналитиков, процесс европейской интеграции Молдовы в глазах большей части правящего «Альянса за европейскую интеграцию» и унионистов тождественен интеграции с Румынией.

фото: pan.md

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