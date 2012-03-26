Президент Южной Осетии пока не избран - будет второй тур

{1-} В Южной Осетии обработаны 100% бюллетеней на выборах президента. Кандидат в президенты Леонид Тибилов, по предварительным подсчетам, набирает 42,48% голосов, сообщила председатель Центризбиркома Южной Осетии Белла Плиева.

«Кандидат Тибилов, по предварительным подсчетам на 8:00 по Киеву, набирает 42,48% голосов избирателей, кандидаты Дмитрий Медоев и Давид Санакоев набирают 23,79% и 24,58% соответственно», - передает слова Плиевой «Интерфакс-Украина».

Четвертый кандидат в президенты республики Станислав Кочиев набирает по предварительным подсчетам 5,26% голосов. Против всех проголосовало 0,8%.

В настоящее время обработано 100% бюллетеней. Явка составила 70,1%.

При этом Плиева уточнила, что второй тур президентских выборов будет назначен на 8 апреля.

«По закону второй тур объявляется через 15 дней после оглашения официальных результатов. Это будет 8 апреля»- отметила она.

Ранее «Главред» сообщал, что по результатам обработки 40% голосов во второй тур выходят бывший председатель КГБ республики Леонид Тибилов и омбудсмен при главе государства Давид Санакоев.

фото: webtelek.com

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