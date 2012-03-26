ЦИК распределила эфир на выборах в Раду

{1-} Центральная избирательная комиссия определила порядок предоставления эфирного времени и печатных площадей для проведения предвыборной агитации во время избирательной кампании в Верховную Раду осенью 2012 года. Соответствующее постановление было принято в пятницу.

Согласно постановлению ЦИК, Национальная телерадиокомпания должна предоставить политическим партиям по 60 минут эфирного времени на Первом национальном и Первом канале Национальной радиокомпании, пишет "Коммерсант-Украина".

"С прошлых парламентских выборов порядок предоставления эфирного времени почти не изменился. Единственное новшество — партии не смогут взять один час сразу, его придется делить минимум на два эфира — по 30 минут каждый",— сообщил член ЦИК Александр Чупахин.

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Вместе с тем, региональные государственные и коммунальные телерадиокомпании должны будут предоставить политическим партиям по 20 минут эфира. Столько же, 20 минут, на региональном телевидении и радио смогут получить кандидаты в депутаты, которые будут баллотироваться по одномандатным округам.

В то же время ЦИК постановила, что политические партии смогут разместить свои избирательные программы в государственных газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" объемом не более 7800 знаков (примерно одна полоса).

Программы кандидатов в депутаты по мажоритарным округам, напечатанные в этих газетах, не должны превышать 3900 знаков.

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Юрий Стець полагает, что равных условий распределения эфирного времени для кандидатов в депутаты не будет.

"Существует много способов для манипуляций — к примеру, неугодных кандидатов можно показывать в неудобное для зрителя время, а тех, кто от власти, в прайм-тайм",— сказал он.

Ранее Главред также сообщал, что Центральная избирательная комиссия Украины утвердила объем расходов для включения в запрос к проекту государственного бюджета Украины на 2012 г. по программе «Проведение выборов народных депутатов Украины» в сумме 1 млрд 57 млн 400 тыс. грн.

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