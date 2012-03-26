Мельниченко рассказал, когда вернется в Украину

{1-} Экс-майор Госохраны Николай Мельниченко заявил, что ему сделали предложение войти в первую пятерку избирательного списка одной из оппозиционной партий, при этом он может возвратиться в Украину уже через три недели.

Об этом находящий в США Мельниченко заявил в интервью «Коммерсантъ Украина»

На вопрос, обсуждалось ли его участие в парламентских выборах, экс-майор ответил, что вопрос не решен, но предложения от оппозиции есть.

«Более конкретно сказать не могу. Даже есть предложение войти в первую пятерку избирательного списка. Но депутатский мандат мне не нужен для того, чтобы появиться в Украине», - подчеркнул он.

«Я и без неприкосновенности через три недели, может, через месяц приеду в страну, о чем заранее сообщу прессе. Меня уже достала ложь, что я нахожусь в розыске! Вот приеду и расскажу, как все было!», - заявил Мельниченко.

Ранее «Главред» сообщал, что экс-майор прокомментировал заявление главы СБУ Игоря Калинина о приостановке следственных действий в связи с тем, что спецслужба не может определить его местонахождение, назвав последнего лгуном.

Новости по теме:

Мельниченко обвинил главу СБУ во лжи

СБУ приостановила следствие по Мельниченко, не знают, как его найти

Мельниченко посоветовал «коллеге» Забзалюку надежно спрятать записи

Мельниченко в Израиле прячется от «эскадронов смерти» из Украины

Мельниченко рассказал, зачем он приехал в Израиль

Адвокат рассказал, когда станут известны доказательства убийства Кравченко

Израиль отказался выдать Мельниченко Украине

Из-за приказа Кучмы погибли Гонгадзе и Кравченко - адвокаты Мельниченко