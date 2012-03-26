Москва прервала и восстановила авиасообщение с Минском

{1-} Российские авиационные власти уведомили авиакомпанию «Белавиа» об аннулировании в одностороннем порядке разрешений на полеты в Москву для белорусских авиаперевозчиков, сообщил гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

«К сожалению, мы вынуждены подтвердить, что сегодня в 6.30 утра российская сторона уведомила нас, что разрешение на полеты в Москву для «Белавиа» аннулировано», - цитирует Гусарова «Интерфакс-Украина».

Он полагает, что причиной данного беспрецедентного шага стала, с одной стороны, разница в подходах к количеству рейсов в Москву, выполняемых «Белавиа», и количество рейсов, которые делают российские авиакомпании в Минск, с другой.

По словам гендиректора, ранее «Белавиа» и российские авиакомпании осуществляли на взаимной основе по четыре рейса в день. «Но российские компании настаивали на большем количестве рейсов для них. Такая позиция российской стороны и привела к такому беспрецедентному шагу, как отзыв разрешения на полеты «Белавиа» в Москву», - констатировал Гусаров.

На страничке зама гендиректора «Белавиа» Игоря Чергинца в Facebook сказано, что «белорусские авиационные власти (департамент по авиации) в ответ отозвал разрешение на выполнение регулярных рейсов (в Минск – Ред.) у всех российских компаний».

Ранее «Главред» сообщал, что именно авиакомпания «Белавиа» вывозила украинцев из Ливии во время восстания против Моаммара Каддафи.

Позже стало известно, что белорусская и российская стороны временно сняли запрет на авиасообщение между Минском и Москвой, который продолжится до четверга, 29 марта.

фото: loka.kz

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