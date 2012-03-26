Стало известно, как и почему опаздывают депутаты

{1-} В результате проведенного журналистами эксперимента, стало известно насколько пунктуальны депутаты Верховной Рады нынешнего созыва. Тем более что большинство из них хотят попасть в парламент повторно.

Данная журналистская инициатива не очень понравилась депутатам, которые опоздали к началу рабочего дня. Многие политики причины своего опоздания озвучивали сквозь зубы, пишет Комсомольская правда в Украине.

Примечательно, что за опоздания народных депутатов никак не наказывают. Рублем бьют только за прогулы - из зарплаты высчитывается сумма, эквивалентная стоимости одного пропущенного рабочего дня.

Лидеры и рядовые члены парламентских фракций попытались убедить, что именно в их депутатских объединениях царит идеальная трудовая дисциплина. Мол, вопросы прогулов и опозданий - четко контролируются, а провинившиеся отвечают по всей строгости негласных правил.

«С тех пор как главой фракции БЮТ стал Андрей Кожемякин, у нас дисциплина стала еще жестче. Руководство стало скрупулезней относиться и контролировать ситуацию с прогульщиками и непунктуальными коллегами. Несколько однопартийцев уже получили строгие выговоры за отсутствие на рабочих местах без уважительной причины. Если же на заседаниях фракции трижды прозвучит их фамилия в качестве "прогульщиков", то станет вопрос об их исключении», - описал ситуацию с соблюдением трудовой дисциплины в рядах БЮТ народный депутат Андрей Павловский.

Ставит в пример "своих" депутатов замглавы фракции Партии регионов Михаил Чечетов. Он называет свою фракцию самой дисциплинированной в парламенте.

«Депутаты нашей политической силы не прогуливают заседания. Если кто-то и отсутствует во время голосования, то у него есть на то уважительная причина - проведение круглого стола, встреча с избирателями, конференция. Об этом заранее уведомляется руководство фракции. Когда кто-то опаздывает, то заблаговременно предупреждает либо отпрашивается, - уверяет Чечетов.

На лавры самых дисциплинированных претензии имеют и литвиновцы. Как говорит замглавы фракции Блока Литвина Олег Зарубинский, с дисциплиной нет проблем, так как у их депутатов высока личная самоорганизованность.

Стараются контролировать дисциплину и во фракции "Наша Украина - Народная самооборона". Но строгий контроль отсутствует.

«У нас каждый себя контролирует. Отсутствие жесткого подчинения как раз и дает депутату возможность быть хоть немного независимым, без указок сверху, когда и что делать. Ситуации ведь бывают разные, когда опаздываешь. Иногда нужно срочно ехать на событие, которое требует оперативного вмешательства», - откровенничает народный депутат Владимир Арьев.

Депутаты живописно и долго могут рассказывать, на каком высоком уровне у них трудовая дисциплина. Но достаточно в любой пленарный день посмотреть на сессионный зал и посчитать, сколько там присутствует депутатов. Сразу становится понятно, что политики уж слишком приукрашивают ситуацию с соблюдением дисциплины. Причем обман идет на самом высшем уровне. Так, на сайте Верховной Рады публикуются данные о регистрации (читай, о присутствии) народных депутатов в сессионном зале. Если им верить, то в новом 2012 году минимальное количество депутатов на своих рабочих местах было зарегистрировано 10 января (день открытия X сессии ВР) - 359 человек, максимальное 8 февраля - 424 депутата! На самом же деле народных избранников, готовых в эти дни принимать законы, было в два, а то и три раза меньше.

1,66 миллиона гривен сэкономила Верховная Рада за время 9-й сессии (с сентября по декабрь 2011 года) за счет невыплаты заработной платы тем депутатам, которые не посещали заседания парламента и не регистрировались письменно.

4,8 миллиона гривен - такой была экономия на зарплатах прогульщиков в 2010 году (с сентября по декабрь).

Ранее Главред также сообщал, что принятие одного закона Верховной Радой обходится налогоплательщикам в 2,3 млн грн. Это на 0,3 млн больше, чем в прошлом году.

К таким выводам можно прийти проанализировав эффективность работы парламента.

По их подсчетам, каждое принятое решение ВР обошлось налогоплательщикам в 770 тыс. грн. Если же ограничиться оценкой законов, утвержденных на восьмой сессии и уже вступивших в силу (154) или ожидающих подписи Президента (43), то каждый такой документ стоил бюджету 2,3 млн грн.

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