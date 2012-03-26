Евреев Турции возмутил Гитлер в рекламе шампуня (ФОТО)

Еврейская община Турции возмущена рекламой шампуня, авторы которой использовали старинные записи выступления лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Главный раввинат страны опубликовал заявление, осуждающее рекламу.

В рекламе использованы кадры записи одного из выступлений Гитлера, с титрами, гласящими: «Если ты не носишь женскую одежду, то не пользуйся женским шампунем. Возьми вот этот. Настоящие мужчины пользуются таким шампунем», цитирует рекламу турецкая газета Hurriyet.

Главный раввин Турции Исак Галева написал заявление, осуждающее использование образа Гитлера в рекламных целях. Он подчеркнул, что еврейская община ранее уже просила убрать скандальную рекламу из эфира, но просьба выполнена не была.

«Мы напоминаем, что неприемлемо использовать в коммерческих целях образ Гитлера, примера самого чудовищного режима в истории, уничтожившего миллионы людей. Мы требуем публичного извинения», - говорится в заявлении Галева.

Опубликованы уникальные ФОТО Гитлера: фюрер был «шоуменом» (ВИДЕО)

Напомним, использование нацистской Германии в рекламных целях - не такая уж редкость. В январе фитнесс-центр The Circuit Factory в Дубаи опубликовал на своей странице в интернете рекламу, в которой использовалась фотография лагеря смерти в Освенциме и слоган «Попрощайтесь с калориями!».

Ранее «Главред» сообщал, что личный фотограф Гитлера Генрих Хоффман в своих мемуарах опубликовал уникальные фото фюрера. Он должен был снимать, как нацистский лидер репетирует речи, чтобы понять, как он выглядит на публике его во время подготовки к выступлениям, а затем оценивал свой ​​облик.

А историк Роджер Мурхауз в предисловие к книге «Гитлер был моим другом» сравнил Гитлера с шоуменом: «Он был совершенно удивительным оратором и эти снимки показывают, что он над этим очень тяжело работал. Когда вы слушаете его речи, теперь они звучат, как бред маньяка, но мы знаем, что он нашел способ убеждать»/

фото: hurriyetdailynews.com

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