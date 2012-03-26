Украинцам посоветовали запастись продуктами перед Пасхой

{1-} Накануне Пасхи эксперты озвучили прогнозы относительно уровня цен на продукты — основные составляющие праздничного стола. Роста цен стоит ожидать на свежие овощи, яйца и молочную продукцию, в первую очередь творог.

Традиционное предпасхальное подорожание в Украине начинается за полторы-две недели до Пасхи. Постепенно повышаясь, цены на продукты достигают своего пика в последние выходные перед праздником, и стремительно снижаются сразу после него, пишет «Дело».

В этом году удар по кошельку украинцев нанесут в частности ранние овощи. По мнению эксперта плодоовощного рынка Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Игоря Стрелюка, они подорожают минимум на 10%. Если же погода будет неблагоприятной, что приведет к снижению предложения тепличной продукции, то рост цен может составить 25-30% в сравнении с текущим уровнем цен.

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Стоимость огурца сейчас составляет 15-17 грн/кг, томатов — 30 грн/кг, зелени (укроп, петрушка) — 35-40 грн/кг. Редис стоит от 4 грн. за пучок до 10-12 грн. По его словам, потребление овощей в эти праздничные дни подскакивает на 60% — высокие цены не отпугивают потребителя.

Подорожания стоит ожидать и на молочные продукты, в первую очередь творог, который используется для приготовления главного атрибута праздничного стола — Пасхи. Цена этого продукта на рынке может прибавить около 5 грн на килограмме.

Мясная продукция (свинина) дорожает уже сейчас, несмотря на пост, так что к моменту его окончания может прибавить еще 10%. Как отмечал эксперт Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский, рост цен вызван не только увеличением себестоимости в частности и за счет транспортных расходов и т.д., но и сокращением поголовья свиней в Украине. «Как только цены достигнут определенного уровня, поголовье опять начнет расти», — поясняет он.

И наконец — куриные яйца, которые и так в феврале стали рекордсменами по подорожанию среди продовольственных товаров. По данным АМКУ, в течение 1 квартала 2012 года цены на данную продукцию возросли на 18% по сравнению с 4 кварталом 2011 года. «Да, был рост цен в течение нескольких недель на куриное яйцо. Это происходит, с одной стороны, потому что мы постоянно наращиваем экспорт на внешние рынки и это приятно и важно для развития отрасли, а с другой стороны — у нас есть определенный монополизм в этом секторе и на сегодня АМКУ мониторит эту ситуацию», — сказал министр агрополитики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Ранее «Главред» сообщал, что в январе-феврале 2012 года производство молока в Украине увеличилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 1,2 млн тонн, а производство яиц выросло на 0,5% - до 2,66 млрд шт.

фото: spiceandfood.com

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