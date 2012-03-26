В Раде раскрыли, на что депутаты тратят бюджетные миллионы

{1-} Аппарат Верховной Рады отчитался об использовании в 2011 году 897,5 млн. грн, которые были выделены парламенту из госбюджета. Значительные суммы денег ушли на проезд народных избранников, их питание, "джинсу" и визиты за рубеж.

20 марта Верховная Рада утвердила секретный документ — смету на 2012 год. Согласно документу, на свое содержание Рада потратит почти 870 млн гривен. За соответствующий проект постановления №10105 проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 226. На официальном сайте парламента отсутствуют подробности распределения расходов в смете. Однако недавно Аппарат Верховной Рады выполнил требование бюджета 911, 7 млн. грн. Однако по факту парламент использовал немного меньше — 897,5 млн. грн. Получается, что народные депутаты сэкономили за прошлый год 15 млн. бюджетных гривен, пишет Дело.

Чуть больше половины бюджетных денег "потянула" статья "обеспечение законотворческой деятельности" — 492 млн. Это на 6 млн., чем планировалось утвержденной депутатами сметой.

Следующая крупная статья расходов — организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности парламента. На это ушло 179,4 млн. грн, хотя изначально планировалось на 200 тыс. больше.

Кроме выделения денег на обеспечение деятельности народных депутатах, есть еще программы, направленные на обслуживание депутатов.

В частности, управление административными зданиями в 2011 году было потрачено 74,2 млн. грн. Автобаза Верховной Рады вытянула из госбюджета 43,8 млн. грн.

Практически поровну "стоит" питание народных избранников и оплата им жилищно-коммунальных услуг — 3,2 и 3,3 млн. соответственно.

Кстати, графа "Столовая" в смете парламента выглядит весьма странно — ведь обеды в столовых Рады уже далеко не дешевые.

Еще значительная часть денег из госбюджета, в котором традиционно отсутствуют деньги на финансирование льгот "чернобыльцев" и ветеранов войны, уходит на оплату депутатского отдыха. Так, финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса Верховной Рады обходится казне в 56, 3 млн. грн. Из этой суммы почти 30 млн. грн предназначены "Нижней Ореанде" и на 4 млн. меньше — "Дюльберу".

Из года в год бюджет выделяется деньги на освещение деятельности народных депутатов в СМИ. В 2011 году "джинса" потянула 11, 7 млн. грн.

Неожиданно меньше депутаты израсходовали денег на зарубежные поездки. Вместо 8 млн. грн потрачено 7,1 млн. грн.

Основные статьи расходов в 2011 году

План на 2011 год, млн Кассовое выполнение за 2011 год, млн Обеспечение законотворческой деятельности 498,8 492,03 Информационное, материально-техническое обеспечение 179,6 179,4 Официальные приемы 2,4 2,3 Визиты за рубеж 8,02 7,1 Автобаза 44 43,8 Институт законодательства 9,3 9,2 Управление адмизданиями 75.5 74,2 Столовая 3,2 3,2 Управление жилыми зданиями 3,3 3,3 Поддержка санаториев Рады 60,7 56,3 Освещение деятельности в СМИ 11,9 11.7 Голос Украины 14,5 14,5

Ранее Главред писал, что один депутат Верховной Рады в среднем обойдется народу в 1,93 млн грн.

785 млн грн будут перечислены из общего фонда, а 85 млн грн — из специального, расходы которого зависят от реально полученных доходов бюджета. Это почти на 55 млн грн меньше, чем в 2011 году.

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