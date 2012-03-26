{1-} Находящий в Лукьяновском СИЗО экс-министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что от назначения Петра Порошенко министром экономического развития и торговли выиграл Президент Виктор Янукович, при этом Луценко сравнил Порошенко с матерью Терезой.
Так экс-министр прокомментировал это назначение в своем блоге, сообщает «Украинская правда».
Долгожданное назначение: зачем Порошенко стал министром
«Петр Алексеевич, несомненно, будет профессиональным чиновником. Но в этом правительстве его ждет множество моральных самоконфликтов, когда ему придется выбирать между спасением страны и благополучием режима», - сказал Луценко.
По его мнению, цели, задекларированные новым министром, безусловно, благородные.
«Но человеколюбивые проповеди матери Терезы никогда не останавливали каннибалов», - заявил Луценко.
Он пояснил, что понимая степень отчуждения между Партией регионов и обществом, этим шагом Янукович объявляет «призыв в межигорские знамена готовых к конформизму политиков, в том числе будущих мажоритарных депутатов».
Ранее «Главред» сообщал, что коммунист Евгений Царьков выразил недовольство назначением Порошенко, регионал Александр Ефремов дал высокую оценку его профессиональным качествам, а нунсовец Олесь Доний назвал согласие Порошенко возглавить министерство ошибкой.
Новости по теме:
Руководство Рады считает решение Порошенко мужественным шагом
Коммунисты не довольны назначением Порошенко
В оппозиции убеждены, что Порошенко совершил ошибку
Карьера Петра Порошенко: биография нового министра экономики
Регионалы довольны назначением Порошенко министром экономики
Порошенко назначен министром экономики