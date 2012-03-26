{1-} Находящий в Лукьяновском СИЗО экс-министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что от назначения Петра Порошенко министром экономического развития и торговли выиграл Президент Виктор Янукович, при этом Луценко сравнил Порошенко с матерью Терезой.

Так экс-министр прокомментировал это назначение в своем блоге, сообщает «Украинская правда».

Долгожданное назначение: зачем Порошенко стал министром

«Петр Алексеевич, несомненно, будет профессиональным чиновником. Но в этом правительстве его ждет множество моральных самоконфликтов, когда ему придется выбирать между спасением страны и благополучием режима», - сказал Луценко.

По его мнению, цели, задекларированные новым министром, безусловно, благородные.

«Но человеколюбивые проповеди матери Терезы никогда не останавливали каннибалов», - заявил Луценко.

Он пояснил, что понимая степень отчуждения между Партией регионов и обществом, этим шагом Янукович объявляет «призыв в межигорские знамена готовых к конформизму политиков, в том числе будущих мажоритарных депутатов».

Ранее «Главред» сообщал, что коммунист Евгений Царьков выразил недовольство назначением Порошенко, регионал Александр Ефремов дал высокую оценку его профессиональным качествам, а нунсовец Олесь Доний назвал согласие Порошенко возглавить министерство ошибкой.

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