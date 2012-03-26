Коммунист не считает свой Porsche Cayenne роскошью (ФОТО)

Коммунист Юрий Гайдаев не считает свое авто Porsche Cayenne элитным и не очень хочет платить за него больший налог. Об этом сообщает ТСН.

"Maybach - это роскошь. А Porsche Cayenne? Хороший вопрос! Нет. Это не роскошь. Это хорошая машина, долговечная. Я не думаю, что Cayenne дизельный трехлитровый, купленный в возрасте 1 года, если вы хотите говорить, это роскошь", - сказал коммунист.

Между тем журналисты напоминают, что даже украинским собственникам яхт и самолетов по поводу готовящегося налога переживать не следует.

Почти все летательные и плавучие аппараты прописаны далеко за пределами Украины, большей частью в оффшорных зонах.

Таким образом, от закона о налоге на богатство пострадают разве что яхтсмены, и другие спортсмены любители, которые честно прописали свои самолеты дома.

С квартирами и земельными участками поступить можно так же. Также налога можно избежать, если они будут оформлены на юридических лиц.

А вот жителям, например, элитной Конча-Заспы химичить с фирмами не придется. Ведь их дома большей частью оформлены как нежилые помещения.

"Спор между зажиточными, кто из них чеснее, снова приведет к тому, что платить будут простые украинцы. Например, если вам достался земельный участок от бабушки, или 20 лет назад вы приватизировали 4-комнатную квартиру. Если у вас нет возможности перевести это все на оффшорную фирму, готовьтесь - налоговая идет к вам", - отмечают журналисты.

Ранее Главред писал, что народные депутаты от Коммунистической партии Украины пользуются автомобилями Porsche Cayenne, на которых обычно передвигаются крупные бизнесмены.

Напомним также, что один депутат Верховной Рады в среднем обойдется народу в 1,93 млн грн.

785 млн грн будут перечислены из общего фонда, а 85 млн грн — из специального, расходы которого зависят от реально полученных доходов бюджета. Это почти на 55 млн грн меньше, чем в 2011 году.

фото: pravda.com.ua

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