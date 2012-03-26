Тимошенко стала больше двигаться - тюремщики

{1-} Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в очередной раз отказалась от лечения и медицинских осмотров врачами медчасти Качановской исправительной колонии № 54, сообщила пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины в понедельник.

Суровая Качановка: как нам не разрешили передать Тимошенко мандарины (ФОТО)

"24 марта врачи учреждения составили два акта отказа Тимошенко от предложенного осмотра, измерения температуры тела и артериального давления", - говорится в сообщении.

В документах также указано, что пациентка "жалоб не предъявляла, самочувствие Тимошенко не нарушено, по комнате она передвигается с ходунками, постепенно расширяя двигательный режим".

Напомним, в четверг, 22 марта, харьковские врачи в очередной раз предложили экс-премьеру Юлии Тимошенко, которая содержится в Качановской колонии, пройти курс терапевтического лечения и комплекс реабилитационно-оздоровительных процедур, от чего Тимошенко отказалась.

Кассацию по «газовому делу» Тимошенко рассмотрят 15 мая

«Тимошенко вновь отказалась подписать предложенное согласие («Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство» – прим.ред.) и начать запланированное лечение. Об этом был составлен соответствующий акт», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что за период нахождения в учреждениях пенитенциарного ведомства Тимошенко более 50 раз отказывалась от медосмотров, инструментальных и лабораторных исследований, а также на протяжении февраля-марта 3 раза отказывалась от лечения.

фото: tymoshenko.ua

Новости по теме:

При отказе Тимошенко от лечения ей грозит инвалидность - врач

Тюремщики заявили, что не предлагали Тимошенко операцию на спинном мозге

Тимошенко снова отказалась от лечения, рекомендованного немецкими врачами

Дело Тимошенко стало инструментом для шантажа России - Затулин