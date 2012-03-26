Генпрокуратуре хотят урезать полномочия и штаты

{1-} По проекту закона «О прокуратуре», который находится на изучении Венецианской комиссии, предлагается лишить прокуратуру контроля за следствием, ограничить численность прокуроров и снизить влияние Президента на Генпрокурора.

В Администрации Президента между тем заявляют, что проект попал в ВК без их ведома, и обещают внести в Верховную Раду альтернативный документ, шансы на принятия которого значительно выше, чем у документа, который изучается комиссией, сообщает «Коммерсантъ Украина».

В распоряжении издания оказался текст документа. Проект предусматривает существенное изменение полномочий прокуратуры. Из перечня функций этого органа исчезло не только проведение досудебного следствия, но и всякая возможность влияния прокурора на следователей. Предлагается оставить в ведении прокуратуры лишь поддержку гособвинения в суде, а также надзор за законностью работы органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, дознание, следствие и исполнение наказаний в сфере уголовной юстиции.

Генпрокуратуре ограничат штаты и там сможет работать не более 50 прокуроров. Законопроект ограничивает также штат региональных (один прокурор на 75 тыс. населения) и окружных (один на 10 тыс.) прокуратур.

Ранее «Главред» сообщал, что Генпрокурор Виктор Пшонка просил парламент принять закон о прокуратуре еще полтора года назад, причем его принятие Пшонка увязывал с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса.

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