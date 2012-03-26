По дороге в Корею Янукович посетил Казахстан

{1-} В Астане (Казахстан) состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича с премьер-министром Республики Казахстан Каримом Масимовым, сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнули необходимость поддержки и развития достигнутой динамики политического диалога между нашими странами", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особое внимание Янукович и Масимов уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Ранее Главред писал, что Президент Виктор Янукович отправился в Сеул (Южная Корея) для участия в саммите по вопросам ядерной безопасности.

Во время саммита Янукович проинформирует мировое сообщество о полном выполнении Украиной обязательств по избавлению до 2012 года от запасов высокообогащенного урана, которые наше государство взяло на себя во время Вашингтонского саммита по ядерной безопасности в апреле 2010 года, сообщила в понедельник, 26 марта, пресс-служба главы государства

В Сеульском саммите примут участие главы государств и правительств, высокопоставленные чиновники из 53 стран мира, представители ООН, Европейского Союза, МАГАТЭ и Интерпола.

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