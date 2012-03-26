Власть рассказала, когда снизится цена на российский газ

{1-} Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" прогнозирует снижение стоимости импортируемого из РФ природного газа во втором квартале 2012 года.

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления НАК Вадим Чупрун в Киеве в понедельник, передаёт Интерфакс – Украина.

"Думаю, что будет чуть ниже, чем в первом квартале (около $416 за 1 тыс. куб. м – ред.)", - сказал он.

Ранее Главред писал, что средняя цена газа для Украины может быть снижена до 300-320 $ за тысячу кубов в зависимости от достигнутых договоренностей с Россией. Об этом заявил бывший пресс-секретарь НАК "Нафтогаз Украины" Валентин Землянский, комментируя информацию "Газпрома" о среднегодовой стоимости газа для стран бывшего СССР в размере 320 $ за тыс. кубов.

"У нас теперь есть верхняя планка в 320 $. Соответственно, по результатам договоренностей мы можем получить цену даже ниже, чем 320 $", - отметил эксперт.

фото: newsland.ru

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