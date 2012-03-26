В Пакистане талибы пригрозили парламенту расправой

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Талибы угрожают расправой депутатам парламента Пакистана, если те дадут разрешение на возобновление транзита грузов НАТО в Афганистан через пакистанскую территорию. Об этом заявил пресс-секретарь движения «Техрик-и-талибан Пакистан» Ахсанула Ахсан.

«Парламентарии должны знать, что в случае такого решения, никто из них не будет в безопасности, и мы будем расправляться с ними и членами их семей» - предупредил он в интервью западным журналистам, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщила пакистанская газета «Доон», эти угрозы могут осложнить попытки Вашингтона и Исламабада нормализовать двусторонние отношений. Они испортились в ноябре прошлого года после налета авиации НАТО на блок-пост пакистанской армии в приграничном с Афганистаном районе Моманд, в результате которого погибли 25 пакистанских пограничников

В связи с этим инцидентом парламент Пакистана создал специальную комиссию, по разработке новых принципов отношений между двумя странами. Итогом ее работы стало требование прекратить полеты американских беспилотных самолетов над территорией Пакистана. Парламентарии потребовали от Вашингтона официальных извинений за атаку на пакистанских пограничников. Комиссия также рекомендовала правительству Пакистана возобновить транзит грузов НАТО через территорию страны, при этом увеличив транзитную пошлину.

Ранее «Главред» сообщал, что американский беспилотник нанес в Пакистане авиаудары, к в ходе которых было убито 15 боевиков, в том числе два влиятельных полевых командира.

фото: paktalibanisation.com

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