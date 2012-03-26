Оценка украинской трубы обойдется от 4 до 6 миллионов

{1-} Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" допустила ко второму этапу тендерных торгов по оценке украинской газотранспортной системы (ГТС) три компании.

Условия подачи конкурсных заявок выполнили: ООО "Бейкер Тилли Украина ЭК" (Baker Tilly Ukraine) с ценой предложения 4,1 млн грн, компания "Дафф Энд Фелпс" (Duff&Phelps, США) с ценой предложения 4,4 млн грн и ООО "Эрнст энд Янг" (Ernst&Young) с ценой предложения 5,92 млн грн, передаёт Интерфакс – Украина.

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В то же время, частное предприятие "Томас&Симонова" (Киев) не предоставило подтверждения опыта работы по оценке и подтверждения наличия сотрудников соответствующей квалификации, поэтому его предложение было отклонено на первом этапе конкурса.

По словам заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Вадима Чупруна, победитель будет определен в ближайшее время

"Работа тендерной комиссии может закончиться через час, два, пять…Это зависит от предложенных условий", - сказал он.

Чупрун отметил, что наиболее весомым критерием отбора победителя является цена , однако комиссия будет учитывать также и другие факторы.

Ранее Главред сообщал, что заявки на участие в тендере на оценку украинской газотранспортной системы (ГТС), включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, подали четыре компании.

К оценке украинской ГТС проявили интерес "Томас&Симонова" (Киев), компания "Дафф Энд Фелпс" (Duff & Phelps, США), ООО "Бейкер Тилли Украина ЭК" (Baker Tilly Ukraine) и ООО "Эрнст энд Янг" (Ernst & Young, оба - Киев).

К участию в конкурсе приглашались и другие оценщики, в частности, KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu и PricewaterhouseCoopers.

Украина намерена провести оценку своей ГТС для дальнейшего создания газотранспортного консорциума. Киев считает оптимальным создание трехстороннего консорциума с паритетным участием российских и европейских компаний, что позволит привлечь средства в модернизацию системы, повысить ее надежность и пропускную способность.

Оценка стоимости ГТС должна быть проведена до августа 2012 года.

фото: dpo.gubkin.ru

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