Украина хочет, чтоб Европа выступила против «Южного потока»

26 марта 2012, 12:47

 

{1-} НАК "Нафтогаз Украины" настаивает на том, чтобы Европа подтвердила нецелесообразность строительства "Южного потока". Об этом в интервью журналистам заявил заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Чупрун.

"Стоимость "Южного потока" колеблется от 22 до 27 млрд долл. Это много при таком положении экономик, и на это потребуются деньги не только Росии, но и Евросоюза... Поэтому мы хотим получить гарантию от Европы, что наша ГТС останется самой надежной и перспективной в поставках энергоносителей. Нам не хватает четкого ответа, что делать теперь с "Южным потоком", - отметил Чупрун.

По его словам, после того, как ЕС заявил о готовности участия в модернизации украинской ГТС, "мы бы хотели услышать, что нет необходимости строительства "Южного потока". ГТС Украины соответствует всем необходимым требованиям, поэтому нет никакой необходимости строительства обходных газопроводов", передаёт РБК-Украина.

Напомним, 22 марта еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер отметил, что вопрос выделения международными финансовыми институтами займа на модернизацию ГТС Украины и, в первую очередь, реализацию проекта реконструкции газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", должен быть решен до июня-июля 2012 г.

Ранее Главред  писал, что в Энергетическое сообщество  поступило письмо за подписью министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко, в котором содержится просьба не согласовывать проект строительства российского газопровода «Южный поток». Об этом сообщил директор секретариата ЭС Славчо Нейков.

По его словам, Украина, как член Энергетического сообщества, вправе ожидать поддержки со стороны секретариата в вопросе, находящемся в пределах нашей компетенции. Наряду с этим ЭС будет приветствовать развитие проектов, которые могут внести вклад в диверсификацию и безопасность поставок».

фото: bsdp.org

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