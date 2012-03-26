Клюев порадовался назначению Порошенко министром экономики

{1-} Назначение Петра Порошенко на должность министра экономического развития и торговли существенно усилило потенциал Кабинета министров Украины, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.

"Хочу поздравить Петра Алексеевича с возвращением на работу в Кабинет министров. Хотя перед ним сегодня стоит немало сложных задач, я уверен, что государственническое мышление, свойственное Порошенко, поможет ему быстро освоиться в новом качестве", - сказал Клюев.

Долгожданное назначение: зачем Порошенко стал министром

По словам секретаря Совбеза, он готов помогать Порошенко и как человек, ранее курировавший этот сектор работы правительства, и как секретарь СНБО Украины, передаёт Интерфакс – Украина.

Клюев выразил уверенность, что Порошенко будет продолжать реализовывать ключевые правительственные программы - по дерегуляции экономики, улучшению бизнес-климата и развитию внутреннего рынка.

Ранее Главред писал, что спикер Верховной Рады Владимир Литвин положительно оценивает назначение Петра Порошенко министром экономического развития и торговли, назвав это «мужественным шагом».

«Я положительно оцениваю такое решение Президента», - сказал Литвин.

«Я положительно оцениваю мужественный шаг Порошенко», - добавил Литвин, отметив, что он решился возглавить такой сложный участок работы перед парламентскими выборами, когда выгоднее быть в оппозиции.

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