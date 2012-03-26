У Януковича не хотят отзывать депутатов

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Внедрение механизма отзыва депутатов сегодня нецелесообразно. Об этом во время брифинга сказала советник Президента Виктора Януковича, руководитель главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Марина Ставнийчук.

"Мне кажется, что нет никаких оснований говорить об институте отзыва депутатов. Потому что европейский стандарт демократии не предусматривает отзыва депутатов на одном уровне. В украинском законодательстве о местном самоуправлении длительный период времени существовал институт отзыва депутатов, но практика показывает, что практически он не применялся в украинских реалиях", - отметила Ставнийчук.

По ее словам, демократия участия предполагает привлечение механизмов, которые позволяют сотрудничать представительным органам власти непосредственно с гражданами, передаёт УНН.

Она отметила, что создана соответствующая рабочая группа в рамках координационного совета по вопросам развития гражданского общества, которая будет прорабатывать возможные формы демократии участия в Украине.

Ранее Главред писал, что Николай Катеринчук предлагает отзывать депутатов в случае невыполнения предвыборных обещаний.

«Европейская партия Украины, не находясь при власти, более пяти лет работала для людей»,- заявил Катеринчук.

«Каждые полгода наши депутаты будут отчитываться о проделанной работе, а в случае их неудовлетворения общиной - будут отозваны Европейской партией Украины со своих должностей. Я Вам это гарантирую», - отметил политик.

фото: president.gov.ua

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