В Украине на 20% подорожает сахар

{1-}Эксперты прогнозируют, что в 2012 году дефицита сахара в Украине, как в прошлые годы, не будет, несмотря на сокращение посевов сахарной свеклы. При этом сладкий продукт должен подорожать на 20%.

Об этом заявил гендиректор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа, сообщает ГолосUA.

По его эксперта, при внутренней потребности сахара в 1,7 миллион тонн в год, в прошлом году было произведено более, чем 2 миллиона тонн.

«То есть, у нас профицит, и никаких проблем с дефицитом сахара не будет, хотя эта ситуация приемлема для потребителей, но не для производителей, ведь это перекос, а важно, чтобы ситуация гармонизировала как интересы потребителей, так и производителей», - подчеркнул он.

При этом эксперт Украинской аграрной конфедерации Денис Рубченко отметил, что несмотря на переизбыток сахарной свеклы, цены на сахар в мире вырастут примерно на 10 - 20%.

«И это, безусловно, коснется и Украины. То есть, цены на сахар хоть и немного, но будут расти в пределах 10—20%», - отметил он.

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