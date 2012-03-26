В Украине на 20% подорожает сахар

{1-}Эксперты прогнозируют, что в 2012 году дефицита сахара в Украине, как в прошлые годы, не будет, несмотря на сокращение посевов сахарной свеклы. При этом сладкий продукт должен подорожать на 20%.
Об этом заявил гендиректор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа, сообщает ГолосUA.
По его эксперта, при внутренней потребности сахара в 1,7 миллион тонн в год, в прошлом году было произведено более, чем 2 миллиона тонн.
«То есть, у нас профицит, и никаких проблем с дефицитом сахара не будет, хотя эта ситуация приемлема для потребителей, но не для производителей, ведь это перекос, а важно, чтобы ситуация гармонизировала как интересы потребителей, так и производителей», - подчеркнул он.
При этом эксперт Украинской аграрной конфедерации Денис Рубченко отметил, что несмотря на переизбыток сахарной свеклы, цены на сахар в мире вырастут примерно на 10 - 20%.
«И это, безусловно, коснется и Украины. То есть, цены на сахар хоть и немного, но будут расти в пределах 10—20%», - отметил он.
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