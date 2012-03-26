Тимошенко могут оправдать по «газовому делу» - адвокат

{1-} Материалы уголовного дела против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) могут быть переданы в суд уже в начале апреля, прогнозирует ее адвокат Александр Плахотнюк.

"Я вынужден констатировать и с большой вероятностью утверждать, что данное дело, несмотря на массу ходатайств защиты и на доказательства, которые дополнительно предоставлены защитой, уже в начале апреля может оказаться в суде", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Он считает, что такая спешка с передачей данного дела в суд обусловлена возможностью оправдания Тимошенко при рассмотрении кассации по "газовому делу" в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел, которая должна начаться 15 мая, передаёт Интерфакс – Украина.

"Я считаю, что все будет делаться, чтобы до 15 мая получить еще один приговор Юлии Владимировны", - заявил Плахотнюк.

Ранее Главред писал, что глава СБУ Игорь Калинин заявил, что следствие собрало достаточно доказательств вины экс-премьера Украины Юлии Тимошенко для передачи в суд уголовного дела, касающегося деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).

«Следственное управление СБУ непрерывно ведет работу, и на сегодняшний день собрано достаточно доказательств, чтобы совершать дальнейшие процессуальные действия», – рассказал Калинин.

По его словам, после ознакомления Тимошенко и ее защитников с материалами дела в установленный судом срок (до 28 марта 2012 года) уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в прокуратуру Харьковской области. «После этого прокурор при наличии оснований будет решать вопрос о направлении дела в суд для рассмотрения по существу», – отметил глава СБУ.

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