За американского солдата, который убил 17 афганцев, заступилась жена

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Американка Кэрилин Бейлс – жена солдата Роберта Бейлса, который расстрелял 17 мирных афганцев, заявила, что считает обвинения в убийстве мирных жителей, среди которых были девять детей, предъявленные ее мужу, «невероятными».

По словам женщины, старший сержант Бейлс «очень любит детей» и «сам как большой ребенок». «Я не знаю, что произошло, но он бы не стал ... он любит детей, он бы никогда не сделал этого», - сказала она во время своего интервью в передаче Today Show на канале NBC.

Американец, расстрелявший 17 мирных афганцев, почти ничего не помнит

Роберт поступил в армию сразу после событий 11 сентября 2001 года, чтобы «защитить свою семью, друзей и страну», рассказывает Кэрилин, и хотел «отдать свой долг родине».

Ранее «Главред» сообщал, что в пятницу, 23 марта, 38-летнему старшему сержанту были официально предъявлены обвинения в убийстве 17 афганцев. Бейлс обвиняется по 17 пунктам в преднамеренном убийстве, шести пунктам в покушении на убийство и еще шести случаях угрозы насилием.

Обвиняемый содержится под арестом в военной тюрьме в США. Если суд признает сержанта виновным, ему грозит высшая мера наказания - смертная казнь. Его жена и двое маленьких детей были перевезены на военную базу в штате Вашингтон на северо-западе США.

Федеральные власти предоставили им охрану из опасений, что на них может быть совершено покушение. Движение «Талибан» в Афганистане заявило о намерении отомстить за убийство мирных жителей. Адвокат военнослужащего Джон Браун утверждает, что его подзащитный не помнит момента совершения преступления. И допускает, что убийство совершил вовсе не он.

В свою очередь, генштаб Афганистана ранее заявил, что бойню устроила группа американских военнослужащих, а не одиночка Бэйлс.

фото: nbc.com

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