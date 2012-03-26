Тепло снова вернётся в Украину ближе к выходным

{1-} Снижение температуры в Украине к концу текущей недели сменится потеплением, прогнозируют в Укргидрометцентре.

"На протяжении текущей недели влияние воздушной массы арктического происхождения будет чувствоваться на всей территории страны. Температура воздуха будет составлять ночью около 0-5 мороза, местами температура будет опускаться до -8. Днем она будет колебаться на уровне +4-9. При этом в конце недели, начиная с запада, а затем и на юге температура повысится до +10-15", - сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида на брифинге в понедельник, сообщает пресс-служба МинЧС.

По его данным, в ближайшие дни время от времени будут незначительные и умеренные осадки в виде дождя, иногда мокрого снега, передаёт Интерфакс – Украина.

Ранее Главред сообщал, что во вторник, 27 марта, Киеве прогнозируется -5/0 градусов ночью, 2-7 днем, возможен дождь с мокрым снегом. В среду также осадки. Ночью -2/+3, днем 4-9 градусов. В четверг небольшой дождь. Ночью 0-5 градусов, дневная температура воздуха 7-12 градусов. В Киевской области завтра ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Температура - от -5/0 ночью до 2-7 тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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