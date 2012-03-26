Министр из Новой Зеландии обозвал финнов убийцами и безработными

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Между Финляндией и Новой Зеландией разразился скандал, после того, как министр транспорта Джерри Браунли назвал Суоми страной необразованных людей, убийц и безработных.

Посольство Финляндии в Новой Зеландии направило письменный запрос министерству внешней торговли Новой Зеландии с просьбой разъяснить высказывания о Финляндии и финнах, сообщает «Интерфакс-Украина».

В минувшую среду, 21 марта, в парламенте, отвечая на предложение депутата от оппозиции брать Новой Зеландии пример с экономической системы Финляндии, министр разразился грубой бранью в адрес северной страны.

Он сказал, что «Финляндия - это страна необразованных людей, убийц и безработных, которая едва способна прокормить проживающих там людей и где не уважают женщин».

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Посольство Финляндии хочет теперь узнать, собирается ли правительство Новой Зеландии что-то предпринимать в связи со словами министра.

«Мы хотим знать, идет ли речь об излишестве, допущенном в ходе политической полемики или о чем-то другом», - разъяснили дипломаты газете «Илталехти».

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии Тея Тииликайнен не исключила, что Финляндия направит Новой Зеландии официальную ноту.

«Если же МИД не сочтет нужным направлять ноту, то обязательно потребует от министра извинений. Его слова представляют Финляндию в плохом свете, так как у проживающих там людей не всегда есть возможность исправить сообщение», - считает Тииликайнен.

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Сам министр заявил Radio New Zealand, что его комментарий «был юмористичным и сатиричным, но в котором была толика истины».

Ранее «Главред» сообщал, что президента Франции Саркози попросили прокомментировать телевизионные кадры столкновений рабочих с полицией, в ходе которых спецподразделения применили слезоточивый газ. В ответ Саркози обозвал «муд*ком» журналиста, задавшего ему неудобный вопрос.

фото: 3news.co.nz

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