В Сирии войска расстреливают боевиков из танков (ВИДЕО)

В Сирии правительственные войска и спецформирования по подавлению мятежей окружили большую группу боевиков, проникших в Хомс (в 165 км к северу от Дамаска) и ведут огонь из танковых орудий по центральным районам города. Об этом сообщил сирийский военный источник.

По его данным, операция по ликвидации вооруженных экстремистов проводится в центральных кварталах Баб-Сбаа, Сафсафа, Уорша и Сук-эль-Хашиш. В ходе уличных боев уничтожены и взяты в плен десятки боевиков. Потери несут и сирийские военнослужащие. В некоторых местах под обстрел попали и мирные жители, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Телеканал «Аль-Арабия» передает, что сирийские войска с раннего утра ведут огонь из танковых орудий по центральным районам Хомса. По ее сведениям, бои в городе идут с перешедшими на сторону оппозиции солдатами-дезертирами. Один из местных активистов Валид Фарис сообщил, что в результате обстрела погибли не менее 10 человек, имеется большое количество раненых.

В южной провинции Дераа силы безопасности преследуют группы боевиков из разгромленных ранее бандформирований. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в пограничной с Иорданией местности Лаххат. В Дейр-эз-Зоре на Евфрате идет зачистка жилых кварталов, которые находились под контролем вооруженных противников режима. Поступают сообщения об арестах, которые проводят стражи порядка в Кабуне - одном из пригородов Дамаска, где наиболее активны исламисты.

Ранее «Главред» сообщает, что кризис в Сирии начался более года назад. Начинавшееся с мирных протестов движение превратилось за год в полномасштабное вооруженное сопротивление. С тех пор, по данным ООН, погибли более 8 тыс. человек.

видео: vesti.ru

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