Суд по делу Иващенко перешел к исследованию вещдоков

{1-} Печерский районный суд Киева завершил изучение материалов уголовного дела по обвинению врио министра обороны Украины Валерия Иващенко и перешел к исследованию вещественных доказательств.

Таким образом, для завершения изучения на судебном заседании всех 48 томов дела суду понадобилось более недели, передает «Интерфакс-Украина».

Бывший исполняющий обязанности министра обороны Валерий Иващенко убежден, что суд признает его невиновным в инкриминированных ему преступлениях.

Во время судебного заседания Иващенко заявил, что его оправдает либо Печерский суд Киева, либо Европейский суд по правам человека

«У меня нет никаких сомнений, что после того, как будет решение в этом суде или, если необходимо, в других высших инстанциях, Европейский суд рассмотрит мое дело, я выйду на свободу и буду оправдан», - утверждает Иващенко.

Напомним, как сообщал «Главред», Печерский райнный суд Киева после более чем месячного перерыва 1 марта возобновил судебное следствие по делу бывшего и.о. министра обороны Украины Валерия Иващенко.

Как сообщалось, Иващенко был задержан в августе 2010 года и заключен под стражу.

фото: podrobnosti.ua

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