Адвокат: к Тимошенко в камеру подсадят убийцу

{1-} В камеру экс-премьера Юлии Тимошенко могут подселить женщину, осужденную за умышленное убийство, утверждает защитник экс-премьера Сергей Власенко.

«На выходные в камере Юлии Владимировны была поставлена третья кровать, и в разговоре работники колонии сообщили ей, что, возможно, на эту кровать заселят очень интеллигентную, интеллектуальную и толерантную женщину, которая отбывает наказание за умышленное убийство», - заявил Власенко под стенами Качановской колонии в Харькове, сообщает «Интерфакс-Украина»

При этом он не исключил, что «приговор этому человеку будет несколько изменен и переписан, чтобы все не выглядело так трагично».

Защитник отметил, что в камере Тимошенко по-прежнему ведется видеонаблюдение, но подчеркнул, что по заверениям представителей пенитенциарной службы материалы видеонаблюдения не архивируются.

«Конечно, наблюдение ведется, но вы знаете позицию пенитенциарной службы, что они только подглядывают, они не записывают ничего. По крайней мере, такие официальные ответы мы от них получаем. Поэтому, если, не дай Бог, что-то случится, пенитенциарная служба будет говорить, что «не знает, что произошло», - выразил мнение Власенко.

Ранее «Главред» сообщал, что сообщалось, Тимошенко приговорена Печерским районный судом Киева к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания «газовых контрактов» с Россией в 2009 году. Апелляционный суд оставил в силе этот приговор.

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