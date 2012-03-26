С аккордеонистом, подозреваемым в педофилии, задержаны ещё два человека

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В Киеве сотрудниками милиции по подозрению в совершении распутных действий в отношении несовершеннолетних задержаны трое мужчин, среди которых известный украинский аккордеонист.

Пользуясь своей популярностью, аккордеонист, имя которого в милиции не уточняют, входил в доверие к несовершеннолетним, после чего вместе с двумя своими приятелями у себя дома совершал распутные действия в отношении детей.

Об этом сообщила пресс-офицер Шевченковского райуправления милиции Наталья Калиновская, передает УНИАН.

На данный момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.156 (совершение распутных действий по отношению к несовершеннолетним) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее Главред сообщал, что по данным СМИ сотрудники Шевченковского РУВД Киева задержали известного аккордеониста, лауреата множества международных премий 46-летнего Игоря Завадского. Причина - подозрение в педофилии. С ним якобы взяли и еще одного мужчину.

«Да, задержан человек с фамилией Завадский, больше ничего сказать не могу», — сообщил начальник главного следственного управления МВД Василий Фаринник.

В Шевченковском РУВД и дежурный также подтвердил, что в выходные был задержан Игорь Борисович Завадский, 1966 года рождения, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ни один из телефонов, указанных на личном сайте Игоря Завадского, вчера не отвечал.

фото: kp.ru

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